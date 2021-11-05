Derbide gözler kalecilerde

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı 12. hafta mücadelesi öncesinde kaleciler Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır da istatistikleriyle takımlarının en büyük kozları olarak göze çarpıyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına artık sayılı saatler kalırken iki takımın da kalecileri performanslarıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon yaptıkları kurtarışlarla taraftarlarına güven veren Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ı mercek altına aldık.

UĞURCAN DERBİLERDE BİR BAŞKA

Bordo-mavililerin en büyük kozu olan Uğurcan'ın kaleyi koruduğu 19 derbinin sadece 4'ünü kaybeden Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 kez yenildi.





UĞURCAN, DOLMABAHÇE'DE HİÇ YENİLMEDİ

Milli file bekçisi, Vodafone Park'ta oynadığı 3 karşılaşmada da adeta devleşti.

Kritik deplasmanda mağlubiyet yaşamayan yıldız eldiven, kalesine gelen 26 isabetli şutun 21'ini kurtardı.

Uğurcan'dan önceki 20 derbide ise Fırtına'nın tam 11 yenilgisi ve yalnızca 5 galibiyeti vardı.





ERSİN DERBİLERDE GÜVEN VERİYOR

Öte yandan genç file bekçisi Ersin Destanoğlu da yaşına rağmen alkış alan isimlerden biri oldu.

Yaşıtlarına göre çok daha ileride olan Ersin, derbi karnesinde de geçer not almayı başardı.

Çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan genç eldiven tecrübesizliğine rağmen taraftarın gönlünü kazanmıştı.

Aldığı 2 yenilginin 1'ini Trabzonspor'a karşı alan Ersin diğerini ise Galatasaray'a karşı aldı.





GÖZLER ONLARDA OLACAK

Bu istatistiklerin ışığında derbinin en önemli isimleri şüphesiz Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu olacak. Kaleci performanslarının derbinin kazananını da belirlemesi mümkün gözüküyor.



