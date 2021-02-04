Derbide gözler Muslera ve Altay'da olacak

Derbide gözler Muslera ve Altay'da olacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, Fernando Muslera ile Altay Bayındır yükselen performanslarıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maç öncesi gözler kalecilerde.

MUSLERA İYİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Fernando Muslera, 20. haftada oynanan Denizlispor maçıyla sahalara geri dönmüştü.

Çıktığı 4 maçta yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe'ye karşı takımının en büyük kozlarından biri olacak.

ALTAY BAYINDIR ÇOK FORMDA

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ise bu sezon formunun zirvesinde.

Tek başına birçok puan kazandıran Bayındır, son oynanan Hatayspor maçında ise kalesine adeta duvar ördü.

Kritik kurtarışlara imza atan Altay, derbi öncesi kalesinde güven veriyor.