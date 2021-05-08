Derbide gözler Muslera ve Ersin'de

Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak sezonun son derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin skoruna kalecilerin performansı doğrudan etki edecek. Ev sahibi ekibin kalesini 34 yaşındaki tecrübeli kaleci Muslera koruyacak. Beşiktaş’ta ise genç eldiven Ersin kalede olacak.

KALE ONLARA EMANET

Uzun süren sakatlığının ardından 20.hafta oynanan Denizlispor karşılaşması ile sahalara geri dönen Muslera eski formunu yakalamış görünürken, sezonun başında yaşından ve tecrübe eksikliğinden dolayı eleştiri oklarının hedefi olan Ersin Destanoğlu, performansıyla akıllardaki soru işaretlerini dağıtmış görünüyor.

MUSLERA’NIN DERBİ TECRÜBESİ ÇOK

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Muslera, transfer olduğu 2011-2012 sezonunda bu yana 10 sezonda topla 45 derbide kalesini korudu.34 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında 18 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. 18 derbi müsabakasında kalesini gole kapadı.

Bu sezon toplamda 19 maçta görev yapan Uruguaylı kaleci 9 maçta gol yemezken diğer maçlarda ise kalesinde 17 gol gördü.

ERSİN 32 MAÇTA SÜRE ALDI

Liderin genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezon Süper Lig’de 32 müsabakada görev aldı.

Siyah-beyazlı takım, 20 yaşındaki kalecinin görev yaptığı maçlarda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Genç eldiven, görev yaptığı müsabakaların 13'ünde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda kalesinde 29 gol gördü.

Kariyerinde dördüncü kez derbi oynayacak olan 20 yaşındaki kaleci, daha önce Galatasaray’a karşı 1 ve Fenerbahçe’ye karşı 2 maçta kaleyi korudu. Bu derbilerde Beşiktaş 2 galibiyet alırken hiç mağlup olmadı ve sadece 1 gol yedi.