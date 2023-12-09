Derbide gözler onların üstünde! Atanlar ve tutanlar... Beşiktaş ve Fenerbahçe kritik bir mücadeleye çıkacak. İki takımın da kaleci ve forvetleri bu maç için büyük öneme sahip durumda. Dominik Livakovic, Mert Günok, Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar'ın rakamlarını mercek altına aldık.

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Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

İki takımın gol yollarındaki üretken isimlerinden Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar da derbinin kilit isimlerinden olacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda sarı-lacivertlilerde Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko 13 kez gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılarda ise Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Bu önemli müsabakada hücumculara da büyük iş düşecek. Ev sahibi Beşiktaş’ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ligde 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 7 olmak üzere toplam 11 gole gole imza attı.

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko da takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Dzeko bu sezon 11’i ligde olmak üzere, toplam 13 kez fileleri havalandırdı.

Edin Dzeko gol krallığında zirve yarışında

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 37 gol atarken, ligin en golcü ekibi olarak dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, ligde oynadığı 14 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol krallığında Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Dzeko’nun dışında takımda ayrıca Sebastian Szymanski 7, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic de 6’şar kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş’ta 4 oyuncu ön planda

Süper Lig’de 26 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, 14 maçta 21 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda Aboubakar 4 golle ligde takımı adına en çok skor üreten ismi oldu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Omar Colley ve Alex Oxlade-Chamberlain de 3’er gole imza attı.

Kaleciler ise büyük bir öneme sahip. Savunmada sorunlar yaşayan iki takım için her bir kurtarış önem taşıyor.

Kaleciler de kritik öneme sahip

Dominik Livakovic ve Mert Günok'un ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Hırvat kaleci henüz bildiğimiz performansından uzak olsa da derbi maçıyla birlikte güven kazanmak istiyor. Mert Günok da sakatlığının ardından yeniden eski formuna yükselip EURO 2024'te A Milli Takımımızın kalesini koruma peşinde.

34 yaşındaki Mert Günok bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 10 gol yerken, Livakovic 11 maçta 9 gole engel olamadı.