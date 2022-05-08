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    Derbide gözler Serdar Dursun'da

    Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gözler son 4 maçta 5 gol atan Serdar Dursun'a çevrildi.
    • 08.05.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 11:41
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    Derbide gözler Serdar Dursun'da

    Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı 35. haftada oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçı ile sona erdi.

    Şampiyonluk yarışının bitmesinin ardından gözler bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Tüm taraftarların heyecanla beklediği maç öncesinde gözler Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun'a çevrildi.

    4 maçta 5 gol attı

    Sarı lacivertilerin mücadele verdiği son 4 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yapan Dursun, bu süreçte takımının attığı 13 golün 6'sına direkt katkı verdi.

    Derbide gözler Serdar Dursun da #1

    Gol atmak istiyor

    Golcü oyuncu, aynı zamanda krallık yarışında da iddiasını sürdürüyor. Sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol veya gollerle katkı yapmak istiyor.

    Derbide gözler Serdar Dursun da #2

    Sadece 2 gol geride

    30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozuk'un 2 gol gerisinde yer alıyor.

    Derbide gözler Serdar Dursun da #3


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