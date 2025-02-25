Derbide güvenliği ve düzeni bozan 71 kişiye işlem yapıldı

AA

Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, 25. haftada kozlarını paylaştı.

Zirvede yer alan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi kendi sahasında ağırladı.

Her iki takım da temkinli bir oyun sergilerken, maç genel olarak orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve taraflar gol bulamayınca mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.

"71 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Karşılaşmada, kısa süreliğine oyunun durmasına sebep olan meşale ve birkaç ufak taşkınlık dışında önemli bir olay yaşanmadı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından maçla ilgili bir açıklama yaptı.

Derbi karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Gül, "Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.