Derbide iki takım futbolcuları selamlaşmadı

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Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncularından çarpıcı bir davranış geldi.

İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü.

ŞAŞIRTTI

Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk yarışını etkileyen dev maç öncesinde sahaya indi ve yürüyüş yaptı.

ŞARKI ÇALINDI

Bu esnada ise Galatasaray taraftarları, Mert Hakan'a büyük bir tepki gösterdi.

Stadyum hoparlöründen ise Lvbel C5'in 'HAVHAVHAV' şarkısı çalındı.

Ortaya çıkan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.