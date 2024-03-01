Derbide ilk kez kullanılacak sistemi TFF duyurdu

Süper Lig'de hakem tartışmaları bitmek bilmiyor...
Her takımın VAR hakemlerine getirdiği eleştiriler, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) da karşılık buldu.
TFF, Süper Lig'de 28. haftadan itibaren VAR support (destek) uygulamasına geçileceğini duyurdu.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Süper Kupa ile Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.
VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.
Hangi maçlarda uygulanacak?
VAR Support Sistemi'nin Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:
28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
Ayrıca VAR Support Sistemi'nin uygulanacağı diğer maçlar:
* Süper Kupa maçı
*Türkiye Kupası Final maçı
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