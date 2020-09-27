Derbide ilk kez Volkan ve Muslera yok

Derbide ilk kez Volkan ve Muslera yok

Galatasaray ve Fenerbahçe derbide karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek maçta uzun bir aranın ardından Volkan ve Muslera'dan herhangi biri kalede yer almayacak.

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a transfer olduğu 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez Muslera ve Volkan Demirel'den herhangi birinin kalede olmadığı bir maç yaşanacak.

VOLKAN VE MUSLERA'SIZ DERBİ

Futbolu bırakarak antrenör olan Volkan Demirel yedek kaldığı dönemler de sayılırsa bir süredir derbilerde forma giyemiyordu. Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında sakatlanarak takımdan uzun süredir ayrı kalan Uruguaylı kaleci ise ilk kez takımını bir derbi müsabasında yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, kalesini Altay Bayındır'a teslim ederken, sarı-kırmızılı takımın kalesinde ise deneyimli eldiven Fatih Öztürk bulunacak.

Uzun yıllardır Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin en büyük kozu olan Volkan Demirel ise bu kez yedek kulübesinde başka bir görevle sahada bulunacak.

Öte yandan sakatlığı bulunan Muslera'nın ise maçı tribünden takip etmesi bekleniyor.

UZUN YILLARDIR SÜREN DOSTLUK

İki efsane ismin de dostluğu dikkat çekiyor. Yaşanan en stresli ve en kavgalı derbilerde bile sahadan kol kola ayrılan deneyimli file bekçileri saha dışında da birbirlerine her fırsatta başarı dilekleri diliyor.

Ayrıca Muslera'nın sakatlığından sonra ilk "geçmiş olsun" mesajı atanlardan biri de Volkan Demirel olmuştu.