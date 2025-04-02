Galatasaray ofsayt bekledi: Derbide ilk yarı bitmeden bir gol daha geldi

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Derbide heyecan bitmek bilmiyor...
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı.
Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
HAKEM AYDIN İNCELEMENİN ARDINDAN GOLÜ VERDİ
Hakem Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi.
Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında durumu 1-2 yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada verilen gole isyan etti.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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