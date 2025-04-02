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Galatasaray ofsayt bekledi: Derbide ilk yarı bitmeden bir gol daha geldi

Galatasaray ofsayt bekledi: Derbide ilk yarı bitmeden bir gol daha geldi Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.