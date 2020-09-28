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Derbide kaleciler hata yapmadı

Derbide kaleciler hata yapmadı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Takımların kontrollü oyununun yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve Altay Bayındır'ın özgüvenli futbolu da skorda etkili oldu.