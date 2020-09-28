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Derbide kaleciler hata yapmadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Takımların kontrollü oyununun yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve Altay Bayındır'ın özgüvenli futbolu da skorda etkili oldu.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 10:39
Derbide en kritik isimler tartışmasız kalecilerdi. Gözler hem Fatih Öztürk hem de Altay Bayındır'ın üstündeydi.
İKİ KALECİ DE HATA YAPMADI
Fernando Muslera'nın yokluğunda Fatih, Galatasaray'daki ilk derbisine çıkarken, kalesine gelen ender ataklarda gole izin vermedi.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay ise formda görüntüsünü devam ettirdi. Başarılı eldiven karşılaşmayı tam 5 kurtarışla tamamladı.
Özellikle ikinci yarıda Cim Bom'un tehlikeli geldiği anlarda kalesinde devleşti. Kalecilerin başarılı performansı sonrası mücadele de başladığı gibi golsüz sona erdi.