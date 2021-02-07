Derbide protokol tribününde gerginlik

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerken protokol tribününde de kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Derbi sonrası protokol tribününde kısa süreli bir tatsızlık yaşandı. Protokoldeki sarı kırmızılılar ‘Re re re, ra ra ra Cim bom bom’ diye tempo tutunca Fenerbahçeliler tepki gösterdi.

Bunun üzerine Koç, Cengiz’e, “Başkanım, arkadaşlarınız ayıp ediyor” diye sitem etti.

Hakem Cüneyt Çakır’ın 9 dakika uzatma verdiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası iki kulübün yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuları bitiş düdüğünün ardından Ülker Stadı’ndaki boş deplasman tribününün önünde sevinç gösterisi yaptığı sırada, protokol tribünündeki sarı kırmızılı yöneticiler ve kulüp üyeleri de büyük coşku yaşadı.

Protokol tribününde yer alan sarı kırmızılılar, “Re re re ra ra Cim bom bom” diye tezahürat yapıp şarkılar söylemeye başladı. Tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alan Fenerbahçeliler bu tezahüratlara tepki gösterince ortam bir anda gerildi.

"ARKADAŞLARINIZ AYIP EDİYOR"

Bunun üzerine devreye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç girdi. Karşılaşmayı yönetici arkadaşlarıyla birlikte aynı tribünden izleyen Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın yanına giderek, “Başkanım, arkadaşlarınız ayıp ediyor. Bizim stadımızda tezahürat yapıyorlar. Olmuyor” diye sitem etti. Daha sonra araya girenlerin çabaları sayesinde gerginlik kısa sürede büyümeden yatıştırıldı.

Koç, olayla ilgili olarak, “Çirkin görüntülere müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve içeri gitmelerini rica ettik. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yapar ve tepki görürsen de anlayışla karşılayacaksın. Mustafa (Cengiz) başkan da anlayışla karşıladı” dedi.