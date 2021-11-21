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    Derbide saha karıştı

    Derbide saha karıştı

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 33. dakikasında Mesut Özil'in tribünlere formasındaki armayı göstermesi üzerine ortalık karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 20:23
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı.

    Uzun zaman sonra tam kapasiteli oynanan derbide maçın 33 dakikasında saha karıştı.

    MESUT ARMAYI GÖSTERDİ, SAHA KARIŞTI

    Mesut Özil'in sol çizgide armayı göstermesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

    Yaşanan itiş kakışın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Berke Özer, Muslera, Marcao ve Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi.

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