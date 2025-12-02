Abone ol: Google News

Derbide Skriniar ile Sara arasındaki pozisyon dünyada gündem oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tepki çekti. ABD spor medyasından ESPN, Skriniar'ın Sara'yla pozisyonu paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 09:28
  • Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
  • Hakem Yasin Kol'un kararları ve Skriniar ile Sara arasındaki pozisyon tartışma yarattı.
  • ESPN, X hesabından bu pozisyonu paylaşarak Chelsea-Arsenal maçını örnek gösterdi.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirvedeki yerini korurken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışma yarattı.

Milan Skriniar ile Gabriel Sara'nın yaşadığı tartışmalı pozisyon ile ilgili ESPN bir paylaşım yaptı.

CHELSEA-ARSENAL MAÇINDAKİ POZİSYON ÖRNEK GÖSTERİLDİ

ESPN, X hesabından yaptığı paylaşımda, Milan Skrinar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşarak Chelsea-Arsenal maçında yaşanan pozisyonu örnek gösterdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."

