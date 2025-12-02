Derbide Skriniar ile Sara arasındaki pozisyon dünyada gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirvedeki yerini korurken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışma yarattı.

Milan Skriniar ile Gabriel Sara'nın yaşadığı tartışmalı pozisyon ile ilgili ESPN bir paylaşım yaptı.

CHELSEA-ARSENAL MAÇINDAKİ POZİSYON ÖRNEK GÖSTERİLDİ

ESPN, X hesabından yaptığı paylaşımda, Milan Skrinar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşarak Chelsea-Arsenal maçında yaşanan pozisyonu örnek gösterdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: