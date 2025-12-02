Derbide Skriniar ile Sara arasındaki pozisyon dünyada gündem oldu

- Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
- Hakem Yasin Kol'un kararları ve Skriniar ile Sara arasındaki pozisyon tartışma yarattı.
- ESPN, X hesabından bu pozisyonu paylaşarak Chelsea-Arsenal maçını örnek gösterdi.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirvedeki yerini korurken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışma yarattı.
Milan Skriniar ile Gabriel Sara'nın yaşadığı tartışmalı pozisyon ile ilgili ESPN bir paylaşım yaptı.
CHELSEA-ARSENAL MAÇINDAKİ POZİSYON ÖRNEK GÖSTERİLDİ
ESPN, X hesabından yaptığı paylaşımda, Milan Skrinar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşarak Chelsea-Arsenal maçında yaşanan pozisyonu örnek gösterdi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.
Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."