Derbide tartışılan penaltı kararları

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbide hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararları tartışma konusu oldu.

Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk devresinin son 5 dakikasında iki penaltı kararı verildi.

ÖNCE BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Beşiktaş'ın kullandığı korner sırasında Atiba Hutchinson ile Ryan Donk arasında ceza sahasında yaşanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır önce devam ettirdi. Ardından VAR hakemi Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemesi için monitöre çağırdı. Yaklaşık 1.5 dakika boyunca pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.



Galatasarya Teknik Direktörü Fatih Terim ve Arda Turan, pozisyon sonrası dördüncü hakem Hüseyin Göçek'e yoğun itirazlarda bulundu.

42. dakikada topun başına gelen Ghezzal, penaltıyı gole çevirdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

3 DAKİKA SONRA GALATASARAY LEHİNE VERİLDİ

Galatasaray da bu golden 3 dakika sonra penaltı kazandı. Duran topa hareketlenen Falcao, Atiba ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi ve VAR'dan da yeniden inceleme uyarısı gelmedi.

45+1'de topun başına gelen Radamel Falcao, topu ağlara göndermeyi başardı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

