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    Derbinin anahtarları Pelkas ve Ghezzal

    Beşiktaş ve Fenerbahçe 21 Mart Pazar günü Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Pelkas, siyah-beyazlılarda Ghezzal performanslarıyla derbi öncesi dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 10:53
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    Derbinin anahtarları Pelkas ve Ghezzal

    Süper Lig'in en kritik maçlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta iki takım da antrenman öncesi ve sonrasında yapılan motivasyon konuşmalarıyla galibiyete fikir olarak da adapte olmaya çalışıyor.

    PELKAS VE GHEZZAL DİKKAT ÇEKİYOR

    İki teknik adamın da ilk 11 tercihleri şekillenirken derbide gözler Pelkas ve Ghezzal'da olacak.

    12 GOLE KATKI

    Fenerbahçe adına bu sezon ligde 21 maça çıkan Yunan futbolcu 5 gol 7 asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

    Derbinin anahtarları Pelkas ve Ghezzal #1

    ASİST KRALI GHEZZAL

    Beşiktaş cephesinde de Ghezzal 20 maçta forma giyerken 1 gol 12 asist yaparak 13 gole doğrudan destek vermiş oldu.

    Derbinin anahtarları Pelkas ve Ghezzal #2

    Bu istatistikler doğrultusunda sahada Pelkas ve Ghezzal'ın ne yapacağı da merak konusu oldu. İki futbolcunun da teknik direktörlerinin sahadaki baş kahramanlarından biri olması bekleniyor.

    Derbi öncesi ilk 11'ler şekilleniyor - HABERİ

    Derbinin anahtarları Pelkas ve Ghezzal #3

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