Derbinin anahtarları Pelkas ve Ghezzal

Beşiktaş ve Fenerbahçe 21 Mart Pazar günü Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Pelkas, siyah-beyazlılarda Ghezzal performanslarıyla derbi öncesi dikkat çekiyor.

Süper Lig'in en kritik maçlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta iki takım da antrenman öncesi ve sonrasında yapılan motivasyon konuşmalarıyla galibiyete fikir olarak da adapte olmaya çalışıyor.

PELKAS VE GHEZZAL DİKKAT ÇEKİYOR

İki teknik adamın da ilk 11 tercihleri şekillenirken derbide gözler Pelkas ve Ghezzal'da olacak.

12 GOLE KATKI

Fenerbahçe adına bu sezon ligde 21 maça çıkan Yunan futbolcu 5 gol 7 asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

ASİST KRALI GHEZZAL

Beşiktaş cephesinde de Ghezzal 20 maçta forma giyerken 1 gol 12 asist yaparak 13 gole doğrudan destek vermiş oldu.

Bu istatistikler doğrultusunda sahada Pelkas ve Ghezzal'ın ne yapacağı da merak konusu oldu. İki futbolcunun da teknik direktörlerinin sahadaki baş kahramanlarından biri olması bekleniyor.