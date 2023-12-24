Derbinin ardından İsmail Kartal ve Okan Buruk ne dedi? Hakeme tepki var Fenerbahçe ve Galatasaray ligde 0-0 berabere kaldı. İki takımın hocası da maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da Lucas Torreira ile Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

İki takımın karşılaştığı derbi, bu sezonun en çok faule sahne olan maçı oldu.

Galatasaray, bu sonuçla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Ayrıca sarı kırmızılı takım, oynanan son 7 Kadıköy deplasmanında 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 3 kez kazanan Galatasaray, 3 de beraberlik aldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı.

İsmail Kartal ne dedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi. İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. İlk devre baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İkinci yarı oraya İsmail'i aldık ve dinamizm kattık. Önde baskı yaptık, kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik. Rakibe daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık, topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık.

"Kazanamıyorsan, kaybetme"

Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz.

Süper Kupa maçı

Bu bir lig maçı. Uzun soluklu maraton. Daha çok maç var. Süper Kupa sadece tek maç ve bitecek. Oradaki maçta stratejiler farklı olacak. Fred'in aramıza dönmesi pozitif etki yaratacak. Tek maç üzerine planımız olacak.

"Sonuçta lideriz"

Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz.

Okan Buruk ne dedi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Kazanmak için geldik. Kazanacak bir oyunu daha çok ortaya koyduk. İki takım da bu maçın sonunda oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. İlk yarıda top hep bizdeydi. Maçın ilk yarısında 1 şut şansı verdik, maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik. Yanında biz skor üretmeye çalışan bir takımız. 90 dakika, skora yönelik değişiklikler yaptık. Tehlikeler yarattık ama yeterli miydi, değildi. Bu derbiden daha çok pozisyon, insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 bitti. Çok mutlu olmasak da derbi zordur. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu.

"Penaltı vardı, yumruk"

İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var.

"Komik kararlar"

Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü.

"Kupa programı çok saçma"