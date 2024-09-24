Derbinin PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, derbiden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbinin ardından PFDK sevkleri de duyuruldu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE PFDK'YE SEVK EDİLDİ
Galatasaray, 6 oyuncusunun sarı kart görmesi sonucunda, takım halinde sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahürat", "Saha olayları", "Talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'nun da kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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