Derbinin PFDK sevkleri açıklandı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, derbiden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ve arasındaki derbinin ardından PFDK sevkleri de duyuruldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Galatasaray, 6 oyuncusunun sarı kart görmesi sonucunda, takım halinde sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahürat", "Saha olayları", "Talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'nun da kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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Fatih Yıldırım
Editör