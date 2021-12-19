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    Derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görrev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 16:13
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    Derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan

    Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Dev derbinin VAR hakemi belli oldu.

    VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN

    Derbide VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.

    Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın AVAR hakemleri ise Özgüç Türkalp ve Ceyhun Sesigüzel olacak.

    Derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan #1

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