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    Derbiye damga vuran ofsayt ve penaltı pozisyonu

    Süper Lig'in kritik derbisinde Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında tartışılan bir pozisyon yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 20:46
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    Derbiye damga vuran ofsayt ve penaltı pozisyonu

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.

    Maçın 27. dakikasında Josef'in derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Teixeira, iki oyuncunun arasından sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

    Bu pozisyonun ardından sosyal medyada pozisyona tepkiler olsa da hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi.

    OFSAYT ANI

    Derbiye damga vuran ofsayt ve penaltı pozisyonu #1

    PENALTI POZİSYONU

    Derbiye damga vuran ofsayt ve penaltı pozisyonu #2

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