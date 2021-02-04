Derbiye doğru son bilgiler

Erol Bulut ile Fatih Terim, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yeni transferlerle ilgili kararını verdi.

Süper Lig'in 24. haftasının en kritik maçında, lider Fenerbahçe, ikinci sıradaki Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Erol Bulut, cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşma öncesi bazı konularda kararını verdi.

ÖZİL SONRADAN OYUNA GİRECEK

45 yaşındaki teknik adam, Hatayspor maçında sonradan oyuna giren ve kondisyon eksikliği göze çarpan Mesut Özil'i ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor. Özil, maçın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olacak.

Orta sahayı Gustavo, Ozan ve Mert Hakan'dan oluşturmayı planlayan Bulut, sağ bek konusunda ise henüz kararını vermedi.

Bulut'un, sakatlıktan tamamen kurtulan Gökhan Gönül ile Nazım Sangare arasında nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

MOSTAFA MOHAMED 11'E

Konuk ekip Galatasaray'da ise Başakşehir maçında sonradan oyuna giren ve penaltıdan gol atan yeni transfer Mostafa Mohamed'in, derbiye ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.

YEDLIN DE OYNAYABİLİR

Terim'in ayrıca, sağ bekte bir başka yeni transfer Yedlin'e forma şansı verebileceği konuşuluyor.

Karantinada olan Gedson Fernandes'in ise maçta oynaması beklenmiyor.