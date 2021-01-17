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Derbiye saatler kala hava durumu raporu
Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul'daki yoğun kar yağışı, 'Maç oynanacak mı?' sorularını akıllara getirdi.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 10:54
- Güncelleme : 17.01.2021 - 11:46
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin başlamasına artık sayılı saatler kaldı.
Kritik maç öncesi İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ediyor.
0-3 DERECE ARASINDA OLACAK
Derbinin oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken, Meteoroloji'nin geçtiği hava tahminine göre derbi saatinde hava sıcaklığı 0 ila 3 derece arasında olacak.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Uluslararası meteoroloji şirketi Accuweather ise hava sıcaklığının -1 derece olacağını ve karla karışık yağmurun olacağını öngördü.