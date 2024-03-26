Derrick Köhn: Galatasaray büyük bir kulüp ve hayalim burada oynamaktı Galatasaray'ın savunma oyuncusu Derrick Köhn, sarı-kırmızılı takımın idmanı öncesinde basın toplantısında konuştu. Savunma oyuncusu, "2-3 tane teklif vardı ama Galatasaray büyük bir kulüp ve hayalim burada oynamaktı" dedi.

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Süper Lig'de rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, milli ara döneminde çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda günün idmanı öncesinde devre arası transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hannover'den kadroya katılan Derrick Köhn, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray büyük bir kulüp ve hayalim burada oynamaktı"

Köhn, sözlerine şöyle başladı:

2-3 tane teklif vardı ama Galatasaray büyük bir kulüp ve hayalim burada oynamaktı. Herkes bana amacımızı anlattı. Ben de burada şampiyon olmak istiyordum. Aklıma ilk gelen cevap 'Evet'ti. Burada olduğum için mutluyum...

"Şu anda Galatasaray'a odaklanacağım"

25 yaşındaki isim Galatasaray'a odaklandığını söyledi.

Şu anda Galatasaray'a odaklanacağım. Sacha Boey, Bayern Münih'e gittiği için çok mutluyum, çok iyi bir oyuncu. Ben şu anda buraya odaklanmalıyım. Gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız.

"Okan Buruk sahada fark yaratıyor"

Okan Buruk'la çalışmaktan memnun olduğunu belirten Köhn, şunları dedi:

Okan Buruk sahada fark yaratıyor. Sorularımla ona gidebiliyorum. Ona sorular sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla birlikte devam etmek çok istiyoruz.

"Galatasaray taraftarı gerçekten çok büyük bir sevgi ile yaklaşıyor"

Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Köhn, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray taraftarı gerçekten çok büyük bir sevgi ile yaklaşıyor. Ben de onları çok seviyorum. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyorum. Devam etmek istiyorum bu şekilde. Çok kibar takım arkadaşlarım var, nazik bir şekilde karşıladılar beni. Birbirimize yardımcı olmamız ve takım ruhunun oluşması benim için mutluluk verici bir şey.

"Gol sevinci çok özel, bu şekilde yapmaya devam edeceğim"

Gol sevinci hakkında ise savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı: