Derrick Köhn, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Köhn, ilk kez idmanda

Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.