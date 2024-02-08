Derrick Köhn ile Sam Adekugbe'nin benzerliği dikkat çekti

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Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Angelino'nun Roma'ya gitmesinin ardından sol bek eksiğini Derrick Köhn ile doldurdu.
Başarılı sol bek İstanbul'a gelirken, havalimanında 25 yaşındaki futbolcuyu görenler kısa süreli bir şok yaşadı.
Benzerlikleri şaşırttı
Alman futbolcu, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı takımın Hatayspor'dan kiraladığı Sam Adekugbe'ye olan benzerliğiyle dikkat çekti.
Sosyal medyada Köhn ve Adekugbe'nin fotoğraflarını yan yana koyan kullanıcılar, "Bizi kandırmayın, Adekugbe'yi geri getirmişsiniz." şeklinde esprili yorumlarda bulundu.
Derrick Köhn
Sam Adekugbe
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