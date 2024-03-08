Derrick Köhn: İlk golü attığım için çok mutluyum

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Rizespor'u 6-2 yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn kaydetti.

Maçın 9. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştığı topa ceza yayı içinde gelişine vuran Köhn meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Ara transfer döneminde Alman temsilcisi Hannover 96'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Derrick Köhn, 90 dakikada oynadı.

"İlk golü attığım için çok mutluyum"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Derrick Köhn, şunları söyledi:

İlk golü attığım için çok mutluyum. Maçı 6 gol ile bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Taraftarımızın önünde üç puan almak çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim.