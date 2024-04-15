Derrick Köhn: Şu anda her şey iyi gidiyor Galatasaray'ın Gana asıllı Alman futbolcusu Derrick Köhn, 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Derrick Köhn, "İlk yarı zordu. Soyunma odasında birbirimize destek olduk. İkinci yarıda golleri attık ve kazandık. En önemlisi 3 puandı. Şimdi eve gidip dinleneceğiz" dedi.

"Şu anda her şey iyi gidiyor"

25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu, Galatasaray'a adaptasyonuyla ilgili, "Çok iyiyim, mutluyum. Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde çok yardımcı oldu. Bağ kurduk. Şu anda her şey iyi gidiyor" sözlerini sarf etti.