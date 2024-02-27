Derrick Köhn: Taraftarlar gerçekten harikaydı Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Derrick Köhn, "Öncelikle evdeki ilk maçım. Taraftarlar gerçekten harikaydı. Çok yüksek sesle bize destek oldular. En önemlisi üç puan diyebilirim. İlk yarı biraz zorlandığımız da bir gerçek. İkinci yarı iyi oynamayı başardık ve en önemlisi üç puandı. Bunu kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Çok çılgın bir atmosfer var"

25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu, "Taraftar tabii ki motive ediyor. Çok çılgın bir atmosfer var. Enerji veriyorlar hem bana hem takıma. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Bu enerji her zaman çok hoşumuza gidiyor. Bu şekilde devam etmesini isteriz" ifadelerini kullandı.