Derrick Köhn'den çarpıcı itiraf! Bremen'de kendimi çok rahat hissediyorum

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Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Werder Bremen, sahasında Union Berlin ile karşılaştı. Weser Stadyumu'nda oynanan maçı Werder Bremen 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 13 ve 17. dakikalarda Grüll, 45. dakikada Weiser ve 87. dakikada Stage'den geldi. Union Berlin'in tek golünü 23. dakikada Schafer kaydetti.

KÖHN, İKİ ASİST YAPTI

Grüll'ün 17, Weiser'in ise 45. dakikada attığı gollerin asistini Galatasaray'dan kiralanan Derrick Köhn yaptı.

Köhn, Bremen formasıyla bu sezon 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

"BU OYUNDAN KEYİF ALIYORUM"

Bu maçın ardından ise Derrick Köhn, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köhn, sözlerine şöyle başladı:

Bu oyundan keyif alıyorum şu anda çok eğlenceli geçiyor. Tam olarak böyle oynamak istiyoruz. 2025 yılında da bu şekilde devam etmeyi umuyoruz.

"ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

"Galatasaray'dan kiralandın. Kendini gelecekte kalıcı olarak Werder Bremen'de görüyor musun?" sorusuna yanıt veren Alman oyuncu, şunları dedi:

Bremen'de kendimi çok rahat hissediyorum. Yani evet, görüyorum.

"YÖNETİMLE KONUŞMADIM"

Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Birçok kulübün sizi istediğini duymak her zaman güzeldir. Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz. Satın alma opsiyonumun kullanılıp kullanılmayacağını bilmiyorum. Yönetimle bu konuda konuşmadım ve bence biraz erken.

"TAKIMA ÇOK İYİ ENTEGRE OLDU"

Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer ise şu şekilde konuştu:

4-1'lik galibiyetten sonra bu konuları konuşmaya gerek yok. Bu konu gelecekte masaya yatırılır. Elbette Derrick Köhn, Union Berlin'e karşı olağanüstü bir performans gösterdi ve takıma çok iyi entegre oldu.

19 MAÇTA 4 GOL ETKİ ETTİ

Werder Bremen, sezon sonunda Derrick Köhn'ü almak isterse 5.125 milyon euro bonservis ödeyerek Alman oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Sezon başında kiralanan oyuncu, 19 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.