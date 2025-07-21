Derrick Köhn'ün hazırlık maçlarındaki performansı dikkat çekti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da oynanan iki hazırlık maçında en çok dikkat çeken oyunculardan biri Derrick Köhn oldu.

Alman futbolcu, Ümraniyespor ve Admira Wacker ile oynanan iki hazırlık maçında ağları sarsmayı başardı.

KAFALAR KARIŞTI

Galatasaray, yabancı kontenjanın da etkisiyle Köhn ile yola devam etmeyi düşünmüyordu.

Ancak 26 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrası teknik heyetin sol bek konusundaki kafası karıştı.

EREN ELMALI KALACAK

Galatasaray'da sol bek olarak kadroda Eren Elmalı ve Ismail Jakobs yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı'nın kadroda kalması ve yoluna Galatasaray'da devam etmesi kesin olarak gözüküyor.

JAKOBS'UN DURUMU

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs'un ise geçtiğimiz günlerde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı.

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sakatlıkları nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Galatasaray'da Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar ve Derrick Köhn'ün performansı sonrası sol bek için verilecek karar büyük bir merak konusu oldu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Almanya'dan Augsburg'un ilgilendiği Köhn'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.