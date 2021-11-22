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Dev derbi Avrupa basınında

Dev derbi Avrupa basınında

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada fileleri havalandıran Mesut Özil, Avrupa basınında da gündem oldu.