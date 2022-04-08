DEV DERBİ: Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEV DERBİ: Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - GS maçı bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 32. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. 32. haftanın heyecanla beklenen maçı ise Fenerbahçe - Galatasaray derbisi...

Ligde 41 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray, 32. hafta maçında İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. 56 puanla 3. sırada yer alan Sarı Kanarya ise Galatasaray karşısında 3 puan için mücadele verecek.

Futbolseverler, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Mücadeleyi stadda seyretmek isteyenler ise karşılaşmanın bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB - GS maçı muhtemel 11'leri ve bilet fiyatları...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Futbolseverler, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Büyük bir heyecanla beklenen dev maçta, Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak.

Sarı-lacivertliler, Atilla Karaoğlan yönetiminde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bilet fiyatları

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira Fenerium Alt E Blok 660 lira

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Min-Jae Kin, Atilla Szalazi, Miguel Cresspo, Miha Zajc, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Enner Valencia

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Van Aanholt, Omar E, Sacha Boey, Arda Turan, Marcao, Ryan Babel, Feghouli, Kerem, Bafetimbi Gomis