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    DEV DERBİ! Glasgow Rangers - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İskoçya Premier Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Glasgow Rangers ve Celtic 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor..
    • 02.01.2023 - 12:08
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    DEV DERBİ! Glasgow Rangers - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dünyanın en iyi derbileri arasında yer alan Glasgow Rangers - Celtic derbisi için geri sayım başladı.

    Glasgow Rangers ve Celtic, İskoçya Premier Ligi 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

    İskoçya Premier Ligi'nde geride kalan 19 maç sonrası Celtic 54 puan ile liderlik koltuğunda yer alırken Glasgow Rangers 45 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

    Glasgow Rangers oynadığı 19 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken ezeli rakibi Celtic 19 maçta 18 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

    Kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı Glasgow Rangers - Celtic maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın bilgileri..

    DEV DERBİ! Glasgow Rangers - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Glasgow Rangers - Celtic maçı ne zaman?

    Glasgow Rangers - Celtic maçı bugün saat 15.30'da oynanacak. Ibrox Park Stasyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ve Tivibu SPOR 1 kanalından naklen yayınlanacak.


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