Dev derbi heyecanı! Süper Lig'in en golcü iki takımı karşılaşacak

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Kadıköy'de oynayacak.

Bu müsabakada ligin en golcü iki takımı karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler geride kalan haftalarda rakip fileleri 30 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Ligde 28 gol kaydeden sarı-kırmızılılar da ligin en golcü ikinci takımı konumunda bulunuyor.

GALATASARAY'DA ICARDI, FENERBAHÇE'DE EN-NESYRI

Derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'de de Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, bu sezon ligde 7'şer gol atarken, takımlarının da en golcü isimleri oldu.

İki futbolcu, gol krallığı yarışında da 9'ar golle zirvede olan Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov'u takip ediyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Barış Alper Yılmaz 4, Victor Osimhen ve Leroy Sane 3'er golle oynadı.

Sarı-lacivertlilerde ise Anderson Talisca ile Marco Asensio da 6'şar gol kaydetti.

SAVUNMADAN, HÜCUMA ÖNEMLİ KATKILAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'da, ligde oynanan müsabakalarda savunma oyuncuları da hücumda önemli katkılar verdi.

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı 3 ve Davinson Sanchez 1 gol sevinci yaşarken, sarı-lacivertlilerde de Archie Brown 2, Milan Skriniar ve Nelson Semedo da 1'er gol attı.

SAVUNMA PERFORMANSLARI

Öte yandan bu derbi öncesinde sarı-kırmızılılar yediği 8 golle Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak yer alıyor.

Sarı-lacivertliler ise bu alanda kalesinde gördüğü 12 gol sonucunda Samsunspor ile 4. sırada bulunuyor.

Ligde söz konusu müsabakalarda Galatasaray 6, Fenerbahçe de 5 maçı gol yemeden tamamladı.

KALECİLER BU SEZON DEĞİŞTİ

İki takım da bu sezon kalesinde değişikliğe gitti.

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ardından Trabzonspor'dan milli kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etti.

Fenerbahçe de Manchester City'de oynayan Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna kattı.

Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan 8, Günay Güvenç de 5 mücadelede görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 7, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2 ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic de 1 müsabakada oynadı.

Takımlarının birinci kalecileri konumunda olan Uğurcan Çakır ile Ederson ayrıca ligde 3'er maçta da kalesini gole kapadı.

Bu sezon ligde Uğurcan, Galatasaray'ın kalesini korurken 5 gol yedi. Fenerbahçe'de ise Ederson kalesinde 7 gole engel olamadı.