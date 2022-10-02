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    Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin skor dağılımı

    Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin skor dağılımı

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde takımların geride kalan haftalardaki skor dağılımı dikkat çekiyor.
    • 02.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:14
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    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbi öncesinde geride kalan haftalarda edinilen istatistikler ise dikkat çekiyor.

    Siyah-beyazlılar attığı 16 golün 12'sini ilk yarılarda bulurken 31 ila 45. dakikalar arasında ise 5 gol buldu. İkinci yarıları ise verimsiz geçiren Beşiktaş, bu süreçte 4 gol bulurken, maçın son 14 dakikasında sadece 2 gol atabildi.

    Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe nin skor dağılımı #1

    Fenerbahçe golcü bir sezon geçiriyor

    Fenerbahçe ise ligin en golcü takımı konumunda. 6 haftada (1 hafta bay geçti) 20 gole ulaşan sarı-lacivertliler bu gollerin 6'sını 31 ila 45. dakikalar arasında bulurken rakibi Beşiktaş'ın aksine ikinci yarılarda 9 gol atmayı başardı.

    Fenerbahçeli futbolcular 76 ila 90. dakikalar arasında 5 gol atarak kondisyon anlamında da diri olduklarını rakiplerine bir nevi ispat etti.

    Sarı-lacivertliler 61 ila 75. dakikalarda ise sadece 1 gol atarak maçın orta bölümünde etkisiz bir performans ortaya koydu.

    Rakamlar bu şekildeyken dev derbide sonucun ne olacağı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

    Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe nin skor dağılımı #2


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