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- Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin skor dağılımı
Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin skor dağılımı
- 02.10.2022 - 11:06
- Güncelleme : 02.10.2022 - 11:14
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbi öncesinde geride kalan haftalarda edinilen istatistikler ise dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılar attığı 16 golün 12'sini ilk yarılarda bulurken 31 ila 45. dakikalar arasında ise 5 gol buldu. İkinci yarıları ise verimsiz geçiren Beşiktaş, bu süreçte 4 gol bulurken, maçın son 14 dakikasında sadece 2 gol atabildi.
Fenerbahçe golcü bir sezon geçiriyor
Fenerbahçe ise ligin en golcü takımı konumunda. 6 haftada (1 hafta bay geçti) 20 gole ulaşan sarı-lacivertliler bu gollerin 6'sını 31 ila 45. dakikalar arasında bulurken rakibi Beşiktaş'ın aksine ikinci yarılarda 9 gol atmayı başardı.
Fenerbahçeli futbolcular 76 ila 90. dakikalar arasında 5 gol atarak kondisyon anlamında da diri olduklarını rakiplerine bir nevi ispat etti.
Sarı-lacivertliler 61 ila 75. dakikalarda ise sadece 1 gol atarak maçın orta bölümünde etkisiz bir performans ortaya koydu.
Rakamlar bu şekildeyken dev derbide sonucun ne olacağı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.