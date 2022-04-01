Dev derbi: Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev derbi: Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. 31. haftanın heyecanla beklenen maçı ise Trabzonspor - Beşiktaş derbisi...

Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, 31. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ligin bitimine 8 hafta kala bordo-mavililer, Beşiktaş'ı taraftarı önünde mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Siyah beyazlı takım ise ligi üst sıralarda tamamlamanın peşinde...

Bordo-mavili ve siyah beyazlı takımlara gönülveren futbolseverler ise Trabzonspor - Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Öte yandan son derece çekişmeli geçmesi beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçının bilet fiyatları da araştırılıyor.

Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - BJK maçı bilet fiyatları...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, 3 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Trabzonspor ile 134'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibi karşısında 54 kez galibiyet elde etti. Trabzonspor ise bu mücadelelerden 46 kez galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI