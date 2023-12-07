Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Liderliği averajla elinde bulunduran Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maçı ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kariyerindeki 5. derbi

Atilla Karaoğlan, 2'si İstanbul derbisi olmak üzere toplam 4 derbide görev aldı. Karaoğlan, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2 maçı, Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini yönetti. Tecrübeli hakem, kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.

Atilla Karaoğlan'ın derbileri

23 Ocak 2022: Galatasaray 1-2 Trabzonspor

14 Mart 2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

10 Nisan 2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

19 Ağustos 2023: Galatasaray 2-0 Trabzonspor

Maçlarda neler yaptılar?

Atilla Karaoğlan, kariyerinde 6 kez Beşiktaş, 16 kez Fenerbahçe maçı yönetti.

Karaoğlan'ın yönettiği 6 maçta Beşiktaş, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Derbinin hakeminin yönettiği 16 maçta Fenerbahçe, 13 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu