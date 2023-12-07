Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Süper Lig'de düğüm çözülüyor...
Liderliği averajla elinde bulunduran Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.
İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maçı ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kariyerindeki 5. derbi
Atilla Karaoğlan, 2'si İstanbul derbisi olmak üzere toplam 4 derbide görev aldı. Karaoğlan, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2 maçı, Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini yönetti. Tecrübeli hakem, kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.
Atilla Karaoğlan'ın derbileri
23 Ocak 2022: Galatasaray 1-2 Trabzonspor
14 Mart 2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
10 Nisan 2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
19 Ağustos 2023: Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Maçlarda neler yaptılar?
Atilla Karaoğlan, kariyerinde 6 kez Beşiktaş, 16 kez Fenerbahçe maçı yönetti.
Karaoğlan'ın yönettiği 6 maçta Beşiktaş, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Derbinin hakeminin yönettiği 16 maçta Fenerbahçe, 13 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler
8 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
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