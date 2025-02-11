TFF duyurdu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de 25, 26 ve 27’nci haftanın programları açıklandı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 20.00’de çalacak.
FİKSTÜRE RAMAZAN AYI DÜZENLEMESİ
TFF’den yapılan açıklamada, maç takvimi belirlenirken takımların Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmaları ve Türkiye Kupası maçları dikkate alınarak planlamanın yapıldığını belirtildi.
Ayrıca 1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı nedeniyle daha önce olduğu gibi günün son maçlarının başlama saatleri 20.30 olacak belirlendi.
3 HAFTANIN PROGRAMI
25. hafta
21 Şubat Cuma
20.00 Bodrum FK - Hatayspor
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş
22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor - Konyaspor
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Rizespor
23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Göztepe
16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
26. hafta
1 Mart Cumartesi
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK
20.30 Beşiktaş - Kayserispor
2 Mart Pazar
13.30 Rizespor - Alanyaspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor - Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor
20.30 Göztepe - Samsunspor
20.30 Başakşehir - Sivasspor
27. hafta
7 Mart Cuma
20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa
8 Mart Cumartesi
13.30 Kayserispor - Başakşehir
16.00 Antalyaspor - Rizespor
20.30 Trabzonspor - Hatayspor
9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor - Göztepe
16.00 Samsunspor - Adana Demirspor
16.00 Eyüpspor - Konyaspor
20.30 Alanyaspor - Galatasaray
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK
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