TFF duyurdu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Süper Lig’de 25, 26 ve 27’nci haftanın programları açıklandı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 20.00’de çalacak.

FİKSTÜRE RAMAZAN AYI DÜZENLEMESİ

TFF’den yapılan açıklamada, maç takvimi belirlenirken takımların Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmaları ve Türkiye Kupası maçları dikkate alınarak planlamanın yapıldığını belirtildi.

Ayrıca 1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı nedeniyle daha önce olduğu gibi günün son maçlarının başlama saatleri 20.30 olacak belirlendi.

3 HAFTANIN PROGRAMI

25. hafta

21 Şubat Cuma

20.00 Bodrum FK - Hatayspor

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

22 Şubat Cumartesi

13.30 Sivasspor - Konyaspor

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Rizespor

23 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Göztepe

16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

26. hafta

1 Mart Cumartesi

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

20.30 Beşiktaş - Kayserispor

2 Mart Pazar

13.30 Rizespor - Alanyaspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20.30 Göztepe - Samsunspor

20.30 Başakşehir - Sivasspor

27. hafta

7 Mart Cuma

20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa

8 Mart Cumartesi

13.30 Kayserispor - Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Rizespor

20.30 Trabzonspor - Hatayspor

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor - Göztepe

16.00 Samsunspor - Adana Demirspor

16.00 Eyüpspor - Konyaspor

20.30 Alanyaspor - Galatasaray

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK