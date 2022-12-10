DEV MAÇ! İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV MAÇ! İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları bugün tamamlanacak. İngiltere ile Fransa arasında oynanacak maçın detayları belli oldu.

2022 Dünya Kupası'nda sona doğru gelinirken çeyrek final maçları ile heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadeleleri bugün oynanacak iki maç ile sona erecek.

İngiltere ile Fransa arasında oynanacak çeyrek final maçı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı.

Birbirinden ünlü yıldızların karşı kaşrıya geleceği İngiltere - Fransa maçının sonucu futbol dünyasında büyük merak konusu haline geldi.

Peki İngiltere - Fransa maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu çeyrek final maçının detayları..





İngiltere - Fransa maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere - Fransa çeyrek final maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

İngiltere - Fransa çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.