İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda?

İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda?

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan İran - ABD maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..

2022 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar bugün oynanmaya başlıyor. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda bugün oynanacak A ve B grubu maçları ile gruplardan çıkan takımlar belli olacak.

Bugün B grubunda oynanacak olan İran - ABD maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son derece kritik olan bu maçta kazanan takım gruptan çıkarak son 16'ya kalabilir.

İlk iki maç sonrası İran 3 puanla 2. sırada yer alırken ABD 2 puan ile 3. sırada yer alıyor. Peki İran - ABD maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları..

İran - ABD maçı ne zaman oynanacak?

İran - ABD maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Maç TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.