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- İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda?
İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda?
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan İran - ABD maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..
- 29.11.2022 - 14:20
- Güncelleme : 29.11.2022 - 14:22
2022 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar bugün oynanmaya başlıyor. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda bugün oynanacak A ve B grubu maçları ile gruplardan çıkan takımlar belli olacak.
Bugün B grubunda oynanacak olan İran - ABD maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son derece kritik olan bu maçta kazanan takım gruptan çıkarak son 16'ya kalabilir.
İlk iki maç sonrası İran 3 puanla 2. sırada yer alırken ABD 2 puan ile 3. sırada yer alıyor. Peki İran - ABD maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları..
İran - ABD maçı ne zaman oynanacak?
İran - ABD maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Maç TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.