Petrol
86.05
2.57%
Euro
19.315
0.29%
Dolar
18.6356
0.05%
Altın
1.051
0.87%
Borsa
4938
0.00%
Bitcoin
313.148
1.44%
BTXN Coin
5.60
-3.28%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda?

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan İran - ABD maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..
    • 29.11.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar bugün oynanmaya başlıyor. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda bugün oynanacak A ve B grubu maçları ile gruplardan çıkan takımlar belli olacak.

    Bugün B grubunda oynanacak olan İran - ABD maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son derece kritik olan bu maçta kazanan takım gruptan çıkarak son 16'ya kalabilir.

    İlk iki maç sonrası İran 3 puanla 2. sırada yer alırken ABD 2 puan ile 3. sırada yer alıyor. Peki İran - ABD maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları..

    İran - ABD maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İran - ABD maçı hangi kanalda? #1

    İran - ABD maçı ne zaman oynanacak?

    İran - ABD maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Maç TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT açıklaması
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT açıklaması

    Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması

    Görüş Bildir