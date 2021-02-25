Dev maçta gözler Yunan oyuncularda

Bakasetas ile Pelkas'ın performansları, pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonucunu belirleyebilir.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Pazar günü oynanacak dev karşılaşma üst sıraları yakından ilgilendirirken, Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki teknik adam Erol Bulut için de ekstra önem taşımakta.

Yunanistan'da ise bu karşılaşma, iki önemli yetenekleri Bakasetas ve Pelkas'ın eşleşmesiyle önem kazanmış durumda.

BAKASETAS'TAN 5 MAÇTA 3 GOL

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, kısa dönemde yaptığı önemli etkiyle dikkat çekmiş durumda. Bakasetas, Trabzonspor forması altında çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atmayı başardı.

PELKAS'IN PERFORMANSI: 4 GOL 5 ASİST

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Dimitrios Pelkas ise bu sezon takımın en dikkat çeken ismi konumunda.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.