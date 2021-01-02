Dever Orgill: Sonuna kadar mücadele ettik

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Dever Orgill 0-0 biten Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor'un Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Dever Orgill açıklamalarda bulundu.

"KAZANAMASAK DA İYİ YOLDAYIZ"

Hatayspor'a farklı kaybettikleri maçtan dersler çıkarttıklarını dile getiren Orgill, "Geçen hafta çok iyi bir performans gösterememiştik. Bugün sonuna kadar savaştık, mücadele ettik. Kompakt halinde oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Kazanamasak da iyi yoldayız. Böyle devam etmeliyiz" dedi.

Performansı hakkıonda da konuşan Orgill, "Şanssız bir şekilde hala gol atamadım. Savaşmaya devam ediyorum. Goller kendiliğinden gelecektir. Ancak, daha önemli olan takımın puan kazanması. Böyle devam edersek goller de atarım" şeklinde konuştu.



