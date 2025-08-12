Devin Özek'ten transfer açıklaması: Bir kaç tane daha gelecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda konuk etti.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında Hollanda ekibini 5-2’lik farklı bir skorla mağlup ederek toplamda 6-4’lük üstünlük sağladı ve adını play-off turuna yazdırdı.

"İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ VE BİRKAÇ TRANSFER DAHA GELECEK"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Feyenoord karşılaşması sonrası konuştu.

Özek, "Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi bir takım performansıydı. Her gün çalışıyoruz. Gurur duyuyorum." dedi.

Devin Özek, transfer konusunda, "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek." diye konuştu.