Devler Ligi'nde Galatasaray, ilki başardı
Haber Merkezi

Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı 2-1 kazandı.

GALATASARAY'DAN TARİHİ BAŞARI

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.

İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.

Sarı kırmızılılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takım oldu.

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Fatih Yıldırım
Editör