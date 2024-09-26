Devler Ligi'nde Galatasaray, ilki başardı

Haber Merkezi
Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
GALATASARAY'DAN TARİHİ BAŞARI
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.
İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.
Sarı kırmızılılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ilk Türk takım oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış