Dünya Kupası'nda milli takımı Arjantin ile şampiyonluk mücadelesi veren Angel Di Maria çeyrek finalde rakipleri olan Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal hakında çarpıcı konuştu.

2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Arjantin'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria, Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınına konuşan Di Maria, Manchester United'a transfer olduğu dönemdeki performansının istediği seviyede olmamasının sebebi olarak Hollandalı çalıştırıcıyı işaret etti.

"Van Gaal ile bir tartışmanın içerisine girdim"

Di Maria, "Manchester'da ilk iki ayımda çok iyi başlamıştım. Sonrasında ise van Gaal ile bir tartışmanın içerisine girdim. Bu tarz tartışmaların ardından hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Maçlarda oynayıp oynamayacağınıza teknik direktörünüz karar veriyor ve oynayamamak kahreden bir durum oluyor." şeklinde konuştu.

"'Benimle oynamak istemiyorsan, oynama' şeklinde bir tepki verdi"

Van Gaal'in maç içerisinde yaptığı hatalara fazlasıyla odaklandığını belirten Di Maria, "Bana her zaman maç içerisinde yaptığım olumsuz, kötü ve beni geri çeken şeyleri gösterdi. Bir gün kavga ettim, artık onu görmek istemediğimi belirttim. Bana neden sahada yaptığım olumlu işleri de göstermediğini sordum. Bu sorudan hoşlanmadı ve sorun orada başladı.

"3-0'lık skorla kazandığımız 1 gol ve 1 asistle oynadığım maçın ardından koç beni arayıp kaçırdığım pasların videosunu izleteceğini söyledi. Bu duruma kızdığımda ise 'Benimle oynamak istemiyorsan, oynama' şeklinde bir tepki verdi." ifadelerini kullandı.

"Kariyerimdeki en kötü teknik direktör Louis van Gaal'di"

Van Gaal ile geçirdiği süreçten memnun olmadığını belirten Di Maria, "Kariyerimdeki en kötü teknik direktör Louis van Gaal'di..." diyerek sözlerini sonlandırdı.

32 maçta 4 gol ve 12 asistle oynadı

Manchester United forması ile toplamda 32 mücadeleye çıkan Arjantinli oyuncu, 4 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

Di Maria, Manchester United macerası sonrasında Fransa Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.