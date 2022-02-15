Diagne, ayakkabı dükkanı açtı

Galatasaray'ın ligin 2. yarısı için lisansını çıkarmadığı Mbaye Diagne ticarete atıldı. Senegalli golcü ülkesinde kendi markasını kurup ayakkabı dükkanı açtı.

Türkiye Kupası'nda Denizlispor maçında sakatlanan ve ikinci yarı lisansı çıkarılmayan Mbaye Diagne rotasını ticarete çevirdi. Senegalli golcü King Kong Mbaye Diagne ismiyle marka kurdu.

30 yaşındaki golcü Uluslararası King Kong Mbaye Diagne Spor Ayakkabı mağazasını ülkesi Senegal'de açtı. Diagne duyuruyu instagram hesabından yaptı ve "18 Şubat'ta KKMD açılacak inşallah" notunu düştü.

AHMET ÇALIK'IN FOTOĞRAFINI MAĞAZAYA ASTI

Mbaye Diagne yeni mağazasının duvarına eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın fotoğrafını astı.

DIAGNE'NİN YERİNE OMAR'IN LİSANSI ÇIKARILMIŞTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Denizlispor maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sakatlığının beklenenden uzun süreceğini açıkladı. Elmas, Diagne'nin en erken nisan ayında döneceğini söyledi.

Galatasaray, Senegalli golcünün yerine 1 sene sonra futbola dönen Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.

SİTEM ETMİŞTİ

Galatasaray'ın Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için lisansını askıya aldığı Mbaye Diagne, sosyal medya üzerinden sitem etti. Instagram hesabından açıklama yapan Senegalli oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bana gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Sizi seviyorum, umarım anlarsınız. Yakında görüşürüz."