Diagne: Beni sevin, ben de size her şeyimi vereyim

Diagne: Beni sevin, ben de size her şeyimi vereyim

Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin, ben de size her şeyimi vereyim..." ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmesi yapması için geçtiğimiz ay kendisine izin verilen ve Galatasaray 'daki geleceği belirsiz olan Mbaye Diagne, hem PSV hem de St. Johnstone'a attığı birer golle dikkat çekiyor.

Galatasaray’da oynamak isteyen Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarına bir mesaj yolladı.

“BENİ SEVİN”

Diagne paylaşımında, "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin ben de size her şeyimi vereyim..." ifadelerini kullandı.

TERİM, PERFORMANSINI BEĞENİYOR

Fatih Terim, Senegalli forvetin şu anki formuyla Mohamed'den daha iyi olduğunu düşünüyor.

Falcao'nun da satış listesinde olması sebebiyle Diagne'nin takımda kalma ve hatta ilk 11'de devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.