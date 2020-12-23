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- Diagne direkt soyunma odasına gitti
Diagne direkt soyunma odasına gitti
Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen Diagne, oyundan alınınca teknik heyete tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 08:29
- Güncelleme : 23.12.2020 - 09:23
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Emre Kılınç, Arda Turan ve Feghouli'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 26'ya yükseltti.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ
3 golün atıldığı maçta rakip fileleri havalandıramayan Mbaye Diagne ise oyundan alınınca teknik heyete tepki gösterdi.
Saha kenarına gelirken serzenişte bulunan Senegalli forvet, direkt olarak soyunma odasına gitti.
6 GOLÜN 3'Ü PENALTIDAN
Falcao'nun yokluğunda son maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde attığı 6 golün 3'ünü penaltıdan kaydetti.