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    Diagne direkt soyunma odasına gitti

    Diagne direkt soyunma odasına gitti

    Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen Diagne, oyundan alınınca teknik heyete tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 08:29
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 09:23
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    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

    Emre Kılınç, Arda Turan ve Feghouli'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 26'ya yükseltti.

    Diagne direkt soyunma odasına gitti #1

    SOYUNMA ODASINA GİTTİ

    3 golün atıldığı maçta rakip fileleri havalandıramayan Mbaye Diagne ise oyundan alınınca teknik heyete tepki gösterdi.

    Saha kenarına gelirken serzenişte bulunan Senegalli forvet, direkt olarak soyunma odasına gitti.

    Diagne direkt soyunma odasına gitti #2

    6 GOLÜN 3'Ü PENALTIDAN

    Falcao'nun yokluğunda son maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde attığı 6 golün 3'ünü penaltıdan kaydetti.

    Diagne direkt soyunma odasına gitti #3

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