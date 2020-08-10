Diagne: G.Saray taraftarına borcum var

Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Mbaye Diagne, yeni sezonda kendini affettirmek istediğini söyledi.

Galatasaray'da performansı bir türlü beklenen seviyeye gelmeyen Mbaye Diagne yeni sezon öncesi için umutlu konuştu. Süper Lig'de yeniden kendini ispatlamak isteyen yıldız forvet, çalışmaları iple çekiyor.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Diagne'nin, "Geçen sezon bana yakışmayan bir şekilde geçti. Bu kez kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarımıza borcum var, Galatasaray için çok iyi şeyler yapacağım" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların Diagne'yi sezon öncesi kampa alacağı ifade ediliyor. Bu süreçte resmi teklifin gelmesi halinde Galatasaray'ın görüşme yapması bekleniyor.

Şu anda Galatasaray'ın forvet rotasyonunda Falcao, Diagne ve Adem bulunuyor.