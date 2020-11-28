Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor'u farklı yendi

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray Diagne(3) ve Taylan'ın golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 45+1, 52 ve 79. dakikalarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile 86. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.





Rizespor'da Boldrin, 76. dakikada ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu süreçte 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaptı. 6 maç sonra yenilen Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.





DIAGNE'NİN KARİYERİNDEKİ 4. HAT-TRICK

Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Mbaye Diagne, kariyerindeki 4. hat-trick performansını Rize'ye karşı sergilemiş oldu.

Golcü futbolcu, daha önce Galatasaray'da iki, Kasımpaşa'da bir ve Lierse'de de bir kez hat-trick yapma sevinci yaşamıştı.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.



