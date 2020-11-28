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    Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor'u farklı yendi

    Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor'u farklı yendi

    Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray Diagne(3) ve Taylan'ın golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 20:59
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 21:03
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    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0'lık skorla kazandı.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 45+1, 52 ve 79. dakikalarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile 86. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.

    Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor u farklı yendi #1

    Rizespor'da Boldrin, 76. dakikada ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını görerek oyun dışında kaldı.

    Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu süreçte 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaptı. 6 maç sonra yenilen Rizespor ise 12 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

    Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor u farklı yendi #2

    DIAGNE'NİN KARİYERİNDEKİ 4. HAT-TRICK

    Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Mbaye Diagne, kariyerindeki 4. hat-trick performansını Rize'ye karşı sergilemiş oldu.

    Golcü futbolcu, daha önce Galatasaray'da iki, Kasımpaşa'da bir ve Lierse'de de bir kez hat-trick yapma sevinci yaşamıştı.

    Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor u farklı yendi #3

    GALATASARAY'DA 7 EKSİK

    Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.

    Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

    Diagne hat-trick yaptı Galatasaray, Rizespor u farklı yendi #4

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